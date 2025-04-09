Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonrası sudan çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.