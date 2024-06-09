Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kentte, yurttaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki ve diğer alanlardaki gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaktan bunalan bazı çocukların ise süs havuzlarında serinlediği görüldü.