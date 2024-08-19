Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte, termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Yurttaşlar, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı yurttaşların da şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen yurttaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.