Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Güncel
  • 19.08.2024 15:05
  • Giriş: 19.08.2024 15:05
  • Güncelleme: 19.08.2024 15:08
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte, termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Yurttaşlar, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı yurttaşların da şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen yurttaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

BirGün'e Abone Ol