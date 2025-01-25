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Şanlıurfa'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ömer Faruk Vural idaresindeki hafif ticari araç, yabancı plakalı bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü.

Güncel
  • 25.01.2025 16:28
  • Giriş: 25.01.2025 16:28
  • Güncelleme: 25.01.2025 16:29
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Siverek-Diyarbakır kara yolu 5'inci kilometresinde Ömer Faruk Vural idaresindeki hafif ticari araç, yabancı plakalı bir TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Vural, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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