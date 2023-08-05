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Şanlıurfa'da TIR'ın çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 11:26
  • Giriş: 05.08.2023 11:26
  • Güncelleme: 05.08.2023 11:26
Kaynak: AA
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Şanlıurfa'da TIR'ın çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mehmet Sümer'in (53) kullandığı TIR, Siverek-Diyarbakır kara yolu 7'nci kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gira'ya (71) çarptı.

Ağır yaralanan Gira, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gira, burada ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Şanlıurfa'daki hastanede hayatını kaybetti.

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