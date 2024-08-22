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Şanlıurfa'da tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 22.08.2024 23:53
  • Giriş: 22.08.2024 23:53
  • Güncelleme: 22.08.2024 23:53
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, tırın geri manevra sırasında çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Adnan Menderes Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tır, geri manevra yaparken bisikletiyle oynayan Yasin Demirkan'a (10) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

Demirkan'ın cansız bedeni, Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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