Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 23 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından uyuşturucu satışı yapan 23 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin adreslerine, bu sabah aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 90 kişilik ekip tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 1 kilo 113 gram esrar, 176 gram metamfetamin, 119 gram bonzai, 9 tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.