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Şanlıurfa'da trafodaki patlama kamerada

Ajans Haberleri
  • 15.02.2025 17:03
  • Giriş: 15.02.2025 17:03
  • Güncelleme: 15.02.2025 17:03
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da trafodaki patlama kamerada

Şanlıurfa'da mahalledeki elektrik trafosunda, patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama çevrede korkuya yol açarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama anı cep telefonuyla görüntülendi.

Yenice Mahallesi´nde bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı. Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve DEDAŞ ekipleri sevk edildi. DEDAŞ ekipleri akımı keserken itfaiye ekipleri de yangına müdahale edip söndürdü.

Yetkililer, patlamanın aşırı yüklenme nedeniyle yaşandığını belirtti. Patlama, bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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