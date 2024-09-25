Şanlıurfa'da traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fatih Y. isimli baba, traktörüyle geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki Halil Y. isimli çocuğuna çarptı. Çarpma nedeniyle yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Fatih Y, plakası henüz öğrenilemeyen traktörle Kuyucak Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada oğlu Halil Y'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.