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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.07.2024 10:33
  • Giriş: 06.07.2024 10:33
  • Güncelleme: 06.07.2024 10:33
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 21 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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