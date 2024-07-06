Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 21 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.