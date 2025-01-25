Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 25 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 25 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Akçakale, Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adreslerde yapılan aramalarda, 341 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram esrar, 121 hap, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, gözaltına alınan 30 zanlıdan 25'inin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandığını kaydetti.