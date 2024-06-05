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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 05.06.2024 11:31
  • Giriş: 05.06.2024 11:31
  • Güncelleme: 05.06.2024 11:31
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

 Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 2 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu, 131 gram eroin, 5 sentetik hap, 1 uzun namlulu silah ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.

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