Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kapsamlı olarak devam ettiğini belirtti.

Şıldak, açıklamasında şunları kaydetti:

"İl Merkezi, Birecik, Suruç ve Viranşehir ilçelerimizde, emniyetimiz tarafından 20 adrese yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 18 kişi gözaltına alınmış, yapılan aramalarda, 215 gram bonzai, 99 gram esrar, 33 gram metamfetamin, 2,57 gram eroin, 8 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ele geçirilmiştir."