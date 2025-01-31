Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir'de belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Şıldak, operasyonda, 14 kilo 438 gram sentetik uyuşturucu, 404 gram Hint keneviri tohumu, av tüfeği, 28 mermi, 9 kesici alet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1500 dolar ile 38 bin liranın ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Şıldak, Şanlıurfa'nın huzuru ve güvenliği için uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.