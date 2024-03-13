Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.