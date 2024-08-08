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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2024 09:42
  • Giriş: 08.08.2024 09:42
  • Güncelleme: 08.08.2024 09:42
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda, 9 bin 750 sentetik uyuşturucu hap ile 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 8 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi.

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