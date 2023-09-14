Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da, 64 kilo 410 gram skunk, 90 gram sentetik uyuşturucu, 37 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda bazı adreslere düzenlediği operasyonda, 64 kilo 410 gram skunk, 90 gram sentetik uyuşturucu, 37 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda, 50 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.