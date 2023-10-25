Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 635 jandarma personelinin katılımıyla yapılan uyuşturucu ve silah operasyonunda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde Şanlıurfa genelinde 635 jandarma personelinin katılımıyla başarılı uyuşturucu ve silah operasyonu yapıldığını belirtti.
Operasyonda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:
"1 M-16 piyade tüfeği, 7 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 tabanca, 17 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 500 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 50 kök kenevir, 41 adet uyuşturucu aparatı ele geçirilmiş, 66 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 38 aranan şahıs yakalanmıştır."
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