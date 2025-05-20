Şanlıurfa'da yağma ve tehdit iddiasıyla 9 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklandı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 vatandaşa yönelik nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit olaylarına karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda 12 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Şıldak, şahısların adreslerinde 2 tabanca ile 4 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'unun tutuklandığını, 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Bu arada konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, şahısların darp ve silahlı saldırı anları ile polisin adreslerde yaptığı aramalarda çamaşır makinesinde uyuşturucu bulmaları yer alıyor.