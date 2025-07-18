Şanlıurfa'da yalnız yaşayan genç, evinde ölü bulundu
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde Ahmet Okur isimli 28 yaşındaki kişinin cansız bedeni, yalnız yaşadığı evde bulundu.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 28 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki 286. Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, bir evden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan Ahmet Okur'un (28) yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.