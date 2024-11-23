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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 2 kişi tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.

Güncel
  • 23.11.2024 09:55
  • Giriş: 23.11.2024 09:55
  • Güncelleme: 23.11.2024 10:01
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si cezaevine gönderildi, 4'ü serbest bırakıldı.

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