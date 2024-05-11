Şanlıurfa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni doğduğu belirlenen bebek, sokağa terk edilmiş halde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi C Blok'ta bebek sesini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 3. kattaki boş bir dairenin önünde yeni doğan bebek buldu.

Bebek, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, koruma altına alındı.

Polis, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlattı.