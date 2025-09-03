Giriş / Abone Ol
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde TAG Otoyolu’nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 03.09.2025 09:26
  • Giriş: 03.09.2025 09:26
  • Güncelleme: 03.09.2025 09:28
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 27 kişi yaralandı.

Ş.A. (59) idaresindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Van'dan hareket eden yolcu otobüsünün Hatay'a gittiği öğrenildi.

