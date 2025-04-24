Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E.Ç. idaresindeki otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde S.K'nin kullandığı traktör ile çarpıştı. Aynı güzergahta seyir halinde olan M.G. yönetimindeki otomobil de kazaya karışan otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.