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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 28.10.2024 17:00
  • Giriş: 28.10.2024 17:00
  • Güncelleme: 28.10.2024 17:02
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Akabe mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, itfaiye yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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