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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 15:26
  • Giriş: 29.10.2023 15:26
  • Güncelleme: 29.10.2023 15:26
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, öndeki park halindeki aracın aniden yola çıkması sonucu arkadan gelen araçların hızla çarpma anları yer alıyor.

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