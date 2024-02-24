Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Sarayönü Polis Merkezi Amirliği yanında aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.
Kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.