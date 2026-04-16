Şanlıurfa'daki lise saldırısı: 16 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "14.04.2026 günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

***

NE OLMUŞTU?

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren ve okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer K. isimli saldırgan rastgele ateş açmıştı. Şüpheli olayın ardından intihar etmişti.

Olay sırasında okulda bulunan 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı öğrenilmişti.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtilmiş, yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilmişti.