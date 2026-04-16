Şanlıurfa'daki lise saldırısı: Gözaltı sayısı 18'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okuldaki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 18 oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında tehdit içerikli yorumlar paylaştığı tespit edilen bir kişi ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan bir kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aralamalarda dijital materyallere el konuldu.

NE OLMUŞTU?

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren ve okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer K. isimli saldırgan rastgele ateş açmıştı. Şüpheli olayın ardından intihar etmişti.

Olay sırasında okulda bulunan 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı öğrenilmişti.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtilmiş, yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilmişti.