Şanlıurfa'daki operasyonda 5 gözaltı
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG'ye içinde silahlı olarak faaliyet gösteren 4 kişiyi tespit etti.
Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Polis ayrıca örgüt propagandası yapan 1 şüpheliyi yakaladı.
Toplam 5 şüpheli, sorguları için emniyete götürüldü.
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