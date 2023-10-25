Şanlıurfa'daki operasyonda 5 gözaltı

Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG'ye içinde silahlı olarak faaliyet gösteren 4 kişiyi tespit etti.

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Polis ayrıca örgüt propagandası yapan 1 şüpheliyi yakaladı.

Toplam 5 şüpheli, sorguları için emniyete götürüldü.