Şanlıurfa "futbolda" küme düştü

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 3 takımı, başarısız sezon geçirerek alt liglere düştü.

Trendyol 1. Lig'e 2022-23 sezonunda yükselen Şanlıurfaspor ve 2023-24 sezonunda Nesine 2. Lig'e çıkan Karaköprü Belediyespor ile Nesine 3. Lig'e yükselen Viranşehir Belediyespor, küme düşerek taraftarlarını üzdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-23 sezonunu Çorum FK'nin ardından ikinci bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Şanlıurfaspor, finalde Bucaspor 1928 takımını 3-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

2023-24 sezonunda mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'deki ilk sezonunda başarısız görüntü sergileyen sarı yeşilli ekip, ligin son maçında Manisa FK'yi 2-0 yenerek 38 puan ve averajla ligde kalmayı başardı.

Giray Küçük başkanlığında ve teknik direktör Erkan Sözeri önderliğinde 2024-25 sezonuna giren Güneydoğu temsilcisi, sık sık teknik direktör değiştirerek bir türlü istenen istikrarı yakalayamadı.

Güneydoğu ekibi, ligin bitimine 1 hafta kala deplasmanda karşılaştığı Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 mağlup olarak ikinci sezonunda küme düştü.

Son maçında evinde Erzurum FK ile karşılaşacak Şanlıurfaspor, ligde oynadığı 37 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 40 puan topladı.

- Karaköprü Belediyespor, tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele etti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayan Karaköprü Belediyespor, tarihinde ilk kez Nesine 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Karaköprü temsilcisi, umutla başladığı Nesine 2. Lig'de sezon boyunca istikrarsız görüntü sergiledi.

Ligin başından itibaren istediği skorları alamayan ve düşme hattından kurtulamayan Şanlıurfa temsilcisi, teknik direktör değişiklikleri ve devre arasında yapılan oyuncu transferlerine rağmen istenen başarıyı yakalayamadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin bitimine 1 hafta kala deplasmanda Kepezspor'a 2-1 mağlup olarak Nesine 3. Lig'e düştü.

Bu sezon çıktığı 34 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet alan Karaköprü Belediyespor, ligi 16. sırada tamamladı.

- Viranşehir Belediyespor'un 3. Lig macerası kısa sürdü

Viranşehir Belediyespor, 2023-24 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta şampiyon olarak Nesine 3. Lig'e yükselmeyi başardı.

Nesine 3. Lig'de bu sezon 3. Grup'ta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, 6. haftada demir attığı ligin son basamaktan sezon sonuna kadar kurtulamadı.

Oynadığı 30 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 19 mağlubiyetle 21 puan toplayarak ligi son sırada tamamlayan Şanlıurfa temsilcisi, 1 sezonun ardından BAL'a döndü.