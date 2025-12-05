Şanlıurfa- Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 11 yaralı

ŞANLIURFA’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa–Suruç kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sinan D.'nin kullandığı 80 ADK 589 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Y.'nin kullandığı 06 CTL 502 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.