Şanlıurfa için yağış uyarısı

Şanlıurfa Valiliği bu günden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı için uyarıda bulundu.

Şanlıurfa Valiliği vatandaşlara meteorolojik uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan yazılı uyarıda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde 11 şubat Salı günü başlayan yağışların Perşembe günü etkisini arttırarak yer yer karla karışlık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Yağışların Şanlıurfa merkez, Halfeti, Hilvan, Viranşehir ve Siverek çevrelerinde etkili olacağı değerlendirilmektedir. Yağış ve soğuk havayla birlikte buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.