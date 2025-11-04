Şanlıurfa - Kargo aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti; kaza kamerada

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde sokakta oynarken kargo aracının altında kalan Leyla Şaylı (2), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo dağıtımı yapılan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, hareket ettiği sırada Leyla Şaylı'ya çarptı. Durumu fark eden sürücü, küçük Leyla'yı aracıyla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Leyla Şaylı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Leyla Şaylı’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazanın ar

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden hareket eden aracın önünden geçen Leyla Şaylı’ya çarptığı, çevredekilerin panikle yardıma koştuğu, sürücünün de yaralı çocuğu araca alarak hastaneye götürdüğü anlar da görüntülerde yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)