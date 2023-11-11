Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si tutuklandı. Tutuklanan şahısların 10 vatandaşı 1 milyon 505 bin 385 lira dolandırıldığı tespit edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nce ‘İletişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık’ suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik 5 aydır sürdürülen çalışmalar sonucunda 10 operasyon düzenlendi.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa merkezli Gaziantep ve Bursa’da yapılan eş zamanlı operasyonlara 55 personelden oluşan 23 ekip katıldı.

Operasyonlar sonucunda 8 telefon, 14 sim kart, 2 macro sd kart, 3 flash bellek, 1 Relx marka elektronik alet, 1 dizüstü bilgisayar, 28 bin 400 lira ve 500 dolar ele geçirildi. Yapılan soruşturma neticesinde 10 vatandaşı 1 milyon 505 bin 385 lira dolandırıldığı tespit edilirken, çalışma sürecinde 3 milyon 77 bin liralık zarar ise önlendi.

Operasyon sonucunda aydınlatılan 10 olay neticesinde gözaltına alınan 13 şüpheli şahıstan 7’si tutuklandı.