Şanlıurfa - Minibüsle otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü ve 14 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 22 Eylül'de Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Polat yönetimindeki 63 SB 035 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Can Akgeyik’in kullandığı 63 SEN 964 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev alıp, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Can Akgeyik öldü, minibüste bulunan 14 kişi ise yaralandı.

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)