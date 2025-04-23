Şanlıurfa - Otomobil, park halindeki 3 araca çarptı;kaza güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA
Şanlıurfa - Otomobil, park halindeki 3 araca çarpıp devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdülsamet Şeyhanlıoğlu’nun kontrolünü yitirdiği otomobilin park halindeki araçlara çarparak devrildiği görüldü. Kazayla birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredekiler kısa süreli panik yaşıyor.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)