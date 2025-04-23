Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa - Otomobil, park halindeki 3 araca çarptı;kaza güvenlik kamerasında

Ajans Haberleri
  • 23.04.2025 12:50
  • Giriş: 23.04.2025 12:50
  • Güncelleme: 23.04.2025 12:50
Kaynak: DHA
Şanlıurfa - Otomobil, park halindeki 3 araca çarptı;kaza güvenlik kamerasında

Şanlıurfa - Otomobil, park halindeki 3 araca çarpıp devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdülsamet Şeyhanlıoğlu’nun kontrolünü yitirdiği otomobilin park halindeki araçlara çarparak devrildiği görüldü. Kazayla birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredekiler kısa süreli panik yaşıyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

BirGün'e Abone Ol