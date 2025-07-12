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Şanlıurfa - Seyir halindeyken alev alan TIR yandı

Ajans Haberleri
  • 12.07.2025 17:25
  • Giriş: 12.07.2025 17:25
  • Güncelleme: 12.07.2025 17:25
Kaynak: DHA
Şanlıurfa - Seyir halindeyken alev alan TIR yandı

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

Sabah saatlerinde Ceylanpınar’dan Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu TIR'daki yangın söndürüldü.

TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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