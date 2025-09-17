Şanlıurfa - Tadilata giren eczanede tavan çöktü; 1 işçi öldü

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde tadilat yapılan eczanenin tavan ve duvarın bir bölümü çöktü. Molozların altında kalan işçi Halil Yıldız (52), hayatını kaybetti.

Olay, Akçakale Devlet Hastanesi yolu üzerindeki tek katlı eczanede meydana geldi. İddiaya göre, bakımsız olan eczanede yapılan tadilat sırasında tavan ve duvarın bir bölümü çöktü. Bu sırada molozların altında kalan işçi Halil Yıldız, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halil Yıldız, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------

- Tavanı çöken eczane

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Yıkılan duvarın molozları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA