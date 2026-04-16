Şanlıurfa Valiliği'nden okul saldırısındaki yaralıların durumuyla ilgili açıklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okuldaki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi.

Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasına göre 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 20 kişinin işlemleri devam ediyor.

"ÖRGÜTSEL NİTELİKTE DEĞİL"

Açıklamada, saldırının 'örgütsel bağlantısı bulunmadığı' vurgulandı ve "Meydana gelen olayın münferit olarak gelişen bir hadise olduğu görülmekte olup terör ve örgütsel nitelikte bağlantısı bulunduğuna ilişkin bir bilgi ve bulguya ulaşılmamıştır" ifadeleri yer aldı.

1 KİŞİNİN HAYATÎ RİSKİ VAR

İl merkezlerinde tedavileri devam eden 9 yaralıdan 8'nin durumunun iyi olduğu, bir öğrencinin ise hayatî tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"14.04.2026 Salı günü Siverek İlçemizdeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen menfur silahlı saldırı olayı ile ilgili adli ve idari soruşturma süreçleri kapsamlı olarak ve titizlikle sürdürülmektedir. Söz konusu olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olayın münferit olarak gelişen bir hadise olduğu görülmekte olup terör ve örgütsel nitelikte bağlantısı bulunduğuna ilişkin bir bilgi ve bulguya ulaşılmamıştır.

Başlatılan idari soruşturma kapsamında görevlendirilen Bakanlık Müfettişleri çalışmalarını sürdürmektedir.

İl merkezinde bulunan hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 9 kişiden 8 yaralımızın sağlık durumları iyidir. Bir öğrencimizin ise hayati tehlikesi bulunmakla birlikte sürekli iyileşme göstermektedir.

Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için titizlikle yürütülen çalışmalar ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren ve okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer K. isimli saldırgan rastgele ateş açmıştı. Şüpheli olayın ardından intihar etmişti.

Olay sırasında okulda bulunan 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı öğrenilmişti.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtilmiş, yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilmişti.