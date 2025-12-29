Şanlıurfa'ya mevsimin ilk karı düştü; okullar tatil edildi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'ya mevsimin ilk karı düşerken, kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, ekipler kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa, gece saatlerinde başlayıp, sabaha kadar etkisi sürdüren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda kalırken, kapanan yolların açılması için ekipler tuzlama çalışması başlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Karayolları ekipleri de ana güzergahlarda tuzlama ve temizlik çalışmaları başlattı.

BALIKLIGÖL'DE KAR MANZARASI

Kentin simgelerinden Balıklıgöl de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Çok sayıda vatandaş, karla kaplanan Balıklıgöl ve tarihi Urfa Kalesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Vali Şıldak, yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanmanın ulaşımda sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Birecik ve Halfeti ilçeleri dışında kalan tüm ilçelerimizdeki eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" dedi. (DHA)

