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Şanlıurfa’da 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 13:18
  • Giriş: 13.07.2024 13:18
  • Güncelleme: 13.07.2024 13:18
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52) yakalandı.

Gözaltına alınan firari şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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