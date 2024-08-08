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Şanlıurfa’da 16 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2024 22:27
  • Giriş: 08.08.2024 22:27
  • Güncelleme: 08.08.2024 22:27
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da 16 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu


Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Ünlü Mahallesi’nde iddiaya göre sulama kanalına giren Yahya Akmeşe (16), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalara havanın kararması üzerine sabah devam edilmek üzere ara verildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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