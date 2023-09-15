Şanlıurfa’da 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da 17 yıl 6 ay netleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışma çerçevesinde Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören Mahallesinde ekipler tarafından bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay netleşmiş hapis cezası bulan M.Ö yakalandı.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.