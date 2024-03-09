Şanlıurfa’da 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Birecik Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve ticareti ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirilirken E.Ç. ve D.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.