Şanlıurfa’da 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada

Şanlıurfa’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Aniden yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu sürüklenip, 3 araca çarptı.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.