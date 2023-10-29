Şanlıurfa’da 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada
Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.
Aniden yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu sürüklenip, 3 araca çarptı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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