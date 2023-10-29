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Şanlıurfa’da 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 16:04
  • Giriş: 29.10.2023 16:04
  • Güncelleme: 29.10.2023 16:05
Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada

Şanlıurfa’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Aniden yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu sürüklenip, 3 araca çarptı.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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