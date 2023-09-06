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Şanlıurfa’da 5,5 kilo skunk ele geçirildi: 5 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 13:34
  • Giriş: 06.09.2023 13:34
  • Güncelleme: 06.09.2023 13:34
Kaynak: İHA
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Şanlıurfa’da 5,5 kilo skunk ele geçirildi: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli araç ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada, 5 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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