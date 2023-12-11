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Şanlıurfa’da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 11.12.2023 11:44
  • Giriş: 11.12.2023 11:44
  • Güncelleme: 11.12.2023 11:44
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa’da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede ekipler, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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