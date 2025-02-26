Şanlıurfa’da 5 muhtarın mazbatası iptal edildi

Şanlıurfa'da 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edildi.

Bozova Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Bozova’da muhtar seçilen 5 kişinin mazbataları iptal edildi.

Açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahallelerinin muhtarlarının, haklarında seçilmeye engel teşkil eden mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili mahalle muhtarların mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir" denildi.