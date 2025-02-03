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Şanlıurfa’da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 şahıs tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 03.02.2025 14:10
  • Giriş: 03.02.2025 14:10
  • Güncelleme: 03.02.2025 14:10
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi, yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 9 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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