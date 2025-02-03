Şanlıurfa’da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi, yakalanan 4 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 9 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.